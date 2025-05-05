Дешевого соперника Logan от Fiat показали официально. Фото

Новый бюджетный седан FIAT Cronos 2025 модельного года показали на официальных фото после премьеры. Дешевая модель выступит на рынке соперником Logan. Цена автомобиля уже известна.

Видео дня

Новый FIAT Cronos сменил своего предшественника как глубоко модернизированный автомобиль. Подробности о седане для развивающихся рынков сообщили на сайте производителя.

Дизайн нового бюджетника FIAT Cronos 2025 выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю итальянского бренда. Внимание привлекают резкие линии и элементы сложных форм. Кузов в целом сохранился, но изменились бамперы и светотехника.

Оснащение модели FIAT Cronos достойное: 7-дюймовый монитор, Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, камера сзади, парктроник.

Двигатель для Cronos 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,3 л мощностью 100 л. с. Цена FIAT Cronos – от 20 000 долларов.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок отправился новый недорогой кроссовер Renault с мощными силовыми установками.