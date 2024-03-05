Детали нового недорогого соперника Tesla просочились в сеть: что известно о Rivian R2

Новый кроссовер Rivian R2 станет соперником электромобиля Tesla Model Y. Это следующая модель американского стартапа, которую готовят к официальной премьере. В сеть просочились новые подробности о машине.

Электромобиль Rivian R2 – первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Кроссовер займет место базовой модели в линейке. Как сообщает Carscoops, электромобиль Rivian R2 окажется даже быстрее Tesla.

Стало известно, что новинка будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды. А запас хода составит 530 км. Вместе с этой моделью компания выйдет на европейский рынок. На данный момент электрокары Rivian продаются в США и Канаде.

Электрический кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, которая состоится совсем скоро – 7 марта. Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов. Модель должна сохранить знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. А все детали узнаем совсем скоро после премьеры.

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