Десятка фаворитов: эксперты назвали самые надежные внедорожники

Toyota Sequoia

Покупатели автомобилей с пробегом всегда ищут лучшие предложения. Не всех устраивают цены на новые машины, поэтому б/у транспортное средство просто дешевле. А эксперты помогут определиться с выбором.

В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о самых надежных внедорожниках. Эксперты составили список и назвали десять фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.

Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее.

Chevrolet Tahoe

Самые надежные внедорожники:

  1. Toyota Sequoia;
  2. Toyota 4Runner;
  3. Toyota Highlander Hybrid;
  4. Chevrolet Suburban;
  5. Lexus GX;
  6. GMC Yukon XL;
  7. Chevrolet Tahoe;
  8. Honda Pilot;
  9. Toyota Highlander;
  10. GMC Yukon.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперт посоветовал лучшие недорогие автомобили с пробегом, которые понравятся каждому покупателю.