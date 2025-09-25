Видео дня
Десятка фаворитов: эксперты назвали самые надежные внедорожники
Покупатели автомобилей с пробегом всегда ищут лучшие предложения. Не всех устраивают цены на новые машины, поэтому б/у транспортное средство просто дешевле. А эксперты помогут определиться с выбором.
В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о самых надежных внедорожниках. Эксперты составили список и назвали десять фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.
Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее.
Самые надежные внедорожники:
- Toyota Sequoia;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Chevrolet Suburban;
- Lexus GX;
- GMC Yukon XL;
- Chevrolet Tahoe;
- Honda Pilot;
- Toyota Highlander;
- GMC Yukon.
