Десятка фаворитов: эксперты назвали самые надежные внедорожники

Покупатели автомобилей с пробегом всегда ищут лучшие предложения. Не всех устраивают цены на новые машины, поэтому б/у транспортное средство просто дешевле. А эксперты помогут определиться с выбором.

В Motor1 приводят мнение специалистов iSeeCars о самых надежных внедорожниках. Эксперты составили список и назвали десять фаворитов. Лучших определили с помощью множества параметров.

Нас интересует то, что все представители этого списка способны преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Вдобавок на рынке б/у машин такие автомобили намного доступнее.

Самые надежные внедорожники:

Toyota Sequoia; Toyota 4Runner; Toyota Highlander Hybrid; Chevrolet Suburban; Lexus GX; GMC Yukon XL; Chevrolet Tahoe; Honda Pilot; Toyota Highlander; GMC Yukon.

