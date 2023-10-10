Дешевый внедорожник Suzuki превратили в копию Ford. Фото

Известный дешевый внедорожник Suzuki Jimny с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию Ford Bronco. Таким образом автомобиль готовы модифицировать в ателье Garage Ill.

Об этом сообщает CarBuzz. Японская компания Garage Ill предлагает набор модификаций для Suzuki Jimny под названием Bron55. Он сильно меняет дизайн машины, хотя новых деталей здесь не так много.

Все завязано на новом переднем бампере, фарах, решетке с надписью Bron55 в стиле Bronco и декоративной панели.

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Интересно, что с таким пакетом доработок маленький Suzuki Jimny совсем не похож на себя. Наверняка разница заметна только в размерах, если поставить японскую машину рядом с внедорожником Ford.

Стоимость набора визуального тюнинга – 1652 доллара. Пакет доступен как для стандартного кузова Jimny, так и для расширенного с увеличенными колесными арками – в Японии продают два варианта модели.

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