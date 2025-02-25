Дешевый украинский автомобиль нового поколения показали на редких фото

Когда-то модели ЗАЗ в Украине были популярными дешевыми машинами. Экономичными, надежными и недорогими в содержании. Это все осталось в прошлом, но в сети на редких фото показали автомобиль, который задумывался как модель нового поколения.

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О машине ЗАЗ рассказали на странице AC Garage News. На фото показали прототип ЗАЗ 1102 1978 года. Именно такой могла стать новая ЗАЗ Таврия, которая в итоге получила измененную внешность и отправилась в производство позже.

В СССР предшественником автомобиля был ЗАЗ-968 "Запорожец". Поэтому пропасть в стилистических и конструктивных решениях оказалась огромной. От серийной Таврии прототип в первую очередь отличается передней частью. Хоть это и не так заметно, на самом деле остекление и многие другие элементы тоже отличаются.

В итоге знаменитый украинский бюджетный автомобиль получился другим. Стоит отметить, что семейство моделей ЗАЗ Таврия насчитывало очень необычные экземпляры. Многие из них остались неизвестными широкому кругу.

Так, в линейке был электрический вариант для немецкого рынка. А для Франции компактный автомобиль получил более современный дизайн и улучшенную отделку интерьера. Был и необычный кабриолет – ZAZ-11025 "Ландо". У такой машины крыша над задней частью кузова могла опускаться.

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