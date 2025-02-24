Популярный в Украине бюджетник Jeep показали в новом виде. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Compass, который пользуется популярностью в Украине как бюджетная модель вторичного рынка, готовят к смене поколений. До премьеры машину показали в новом эффектном виде.

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Модель Jeep Compass скоро станет совсем другим автомобилем. О нем уже кое-что известно. На канале TALKWHEELSPRO тем временем показали новый дизайн кроссовера. Хотя пока неизвестно, насколько близка к реальности эта работа.

Новый Jeep Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили, о чем стало известно недавно.

Канадский завод был занят модернизацией в подготовке производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

При этом итальянское производство, как ожидается, стартует без проблем в 2025 году. В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland в том числе с электрическими силовыми установками.

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