Дешевый соперник Tesla Model S из Китая провалил важное испытание

Китайский электромобиль BYD Han – дешевый соперник Tesla Model S, который проверили в важном испытании на дороге. Машина не справилась с поставленной задачей.

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Специалисты YouTube-канала km77.com постоянно испытывают автомобили в так называемом лосином тесте. Цель – объехать внезапное препятствие на дороге на высокой скорости и вернуться на исходную траекторию движения.

Если машина отлично слушается руля, не демонстрирует опасного или непредсказуемого поведения и проходит тест на достаточно высокой скорости, испытание считают удачным. Не всем автомобилям удается его пройти.

На нормативной скорости 77 км/ч BYD Han не сумел достойно справиться с заданием. Пройти испытание удалось на меньшей скорости – 70 км/ч. На более высоких скоростях электрокар из Китая теряет контролируемую управляемость и демонстрирует повышенную инерцию.

Современные автомобили, особенно премиального сегмента, куда в том числе метит китайский BYD Han, как правило проходят испытание без проблем. Более того, электромобили особенно хорошо приспособлены к тестам на управляемость благодаря равномерному распределению веса, жесткой конструкции и низкому центру тяжести. Но китайский автопром сумел удивить и здесь.

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