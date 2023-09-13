Дешевый электромобиль Renault 2024 года впервые показали на фото

Новый Alpine A290 выехал на дороги для ходовых испытаний, в ходе которых машину впервые поймали на фото. Компактный хэтчбек основан на дешевом электромобиле Renault 5, который также готовится к дебюту в 2024 году.

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Автомобиль показали на сайте Motor1. Пока новинку тестируют в пестрой камуфляжной пленке, чтобы на допустить распознавания деталей. Однако мы и без того знаем, что новинка будет похожа на концепт, который предвещал появление серийной машины.

Электрокар Renault Alpine A290 будет выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

В переднем бампере в нижней части виден широкий воздухозаборник. Внимание привлекают колесные диски необычного дизайна.

Известно, что новый электрический Alpine A290 получит несколько силовых установок. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод.

Ориентировочный запас хода – до 400 км. Премьера ожидается в 2024 году.

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