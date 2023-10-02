Дешевый пикап Toyota удивил состоянием после ДТП. Фото

Необычный пикап Toyota Land Cruiser 70 из Саудовской Аравии показали в сети. Это недорогой внедорожник, конструкция которого уходит к 80-м годам прошлого века. Конкретный экземпляр удивил состоянием после ДТП.

В Instagram на странице lc300.qa показали видео, где продемонстрировали внедорожник Toyota Land Cruiser с серьезными повреждениями. Автомобиль упал с большой высоты. Как видно, кузов сильно помялся. Но машина продолжает ехать своим ходом.

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Стоит ли удивляться? Рамные внедорожники, в особенности пикапы, которые предназначены для перевозки грузов, всегда оснащаются крепкой рамой, которая составляет основу шасси. Фактически повреждения кузова никак на раме не отражаются, ведь с ней кузов не связан жестко и является отдельной деталью.

Так как основные агрегаты (двигатель, КПП, приводы, детали подвески) крепятся как раз на раме, такой автомобиль может передвигаться и вовсе без кузова. Поэтому его повреждения, даже сильные вмятины, как в случае с этим Toyota Land Cruiser 70, не являются фатальными для транспортного средства.

Тем не менее, необходимость ремонта все же очевидна. Наверняка машина получит новый кузов и продолжит ездить.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самом дешевом варианте Toyota Land Cruiser.