Дешевый кроссовер Opel для большой семьи показали в деталях. Фото

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera для большой семьи представлен официально как машина 2025 модельного года. А теперь новинку показали в деталях. Немецкий автомобиль построен на базе самого дешевого кроссовера Citroen.

Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Поэтому компактный кроссовер Frontera получил знакомые технические решения. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией. Машину показывает Autogefühl.

Новый Opel Frontera 3 поколения пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen e-C3 и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, везде просматриваются прямые простые формы. Салон рассчитан на 5 и 7 человек.

Недорогой автомобиль получит электрическую версию с ценой от 29 000 евро. Она предложит запас хода 300 и 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с. Цена Opel Frontera гибрид – от 24 000 евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже показывал новый недорогой внедорожник Mitsubishi с модификациями для тяжелых условий.