Бюджетный кроссовер Fiat показали в самом дешевом виде. Фото

Новый бюджетник Fiat Grande Panda 2025 модельного года присоединился к линейке как стильный компактный кроссовер. У и без того доступной модели есть самый дешевый вариант, который показали в подробностях.

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Недорогой Fiat Grande Panda отправился в продажу по очень привлекательной цене. Долгожданный автомобиль показывает Motor1 на фото в базовом исполнении.

В основе модели Fiat Grande Panda – наработки Peugeot, Opel и других компаний Stellantis. Но дизайн уникальный. В салоне Fiat Grande Panda 2025 на месте центрального сенсорного монитора есть пластиковая панель – это особенность стартовой комплектации.

Также машину оснащают штампованными колесными дисками и простыми фарами. При этом цифровой щиток приборов есть уже в базовом исполнении.

Новый Fiat (завод в Сербии начал работу) будут продавать параллельно с актуальной Panda итальянского производства, которая продержится на конвейере как минимум до 2030 года. Покупатели смогут приобрести новый Fiat Grande Panda по цене от 16 950 евро (базовый вариант в Италии).

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