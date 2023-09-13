Самый большой электрокроссовер Volkswagen по привлекательной цене показали на фото

Volkswagen ID.6 Crozz – самый большой электрический кроссовер немецкого бренда. После модернизации модель с привлекательной ценой показали на фото и раскрыли подробности.

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О машине сообщает InsideEVs. Дизайн кроссовера Volkswagen ID.6 Crozz после обновления не изменился. Автомобиль все еще выглядит современно в соответствии со стилистикой электрических моделей линейки ID.

ID.6 Crozz – крупный вместительный кроссовер с длиной кузова 4876 мм и колесной базой в 2965 мм, ширина равна 1848 мм, а высота составляет 1680 мм. Интерьер готов разместить от 6 до 7 человек.

Комплектацию расширили за счет проекционного дисплея, модернизированных систем помощи водителю, крупного монитора информационно-развлекательного комплекса диагональю 12 дюймов, массажа кресел и обновленной отделки.

Модификации Volkswagen ID.6 Crozz 2024 модельного года:

один мотор мощностью 177 л.с., батарея 62 кВтч, запас хода 480 км;

один мотор мощностью 201 л.с., батарея 84 кВтч, запас хода 600 км;

два мотора мощностью 308 л.с., батарея 84 кВтч, запас хода 558 км.

Цена VW ID.6 Crozz – от 35 500 долларов.

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