Дешевый бестселлер Suzuki Jimny сделали намного круче. Фото

Дешевый внедорожник Suzuki Jimny является настоящим бестселлером своего небольшого сегмента благодаря высокой популярности. Позиции машины станут еще сильнее с помощью пакета крутых доработок.

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Японский бюджетник превратили в уменьшенную копию классического Chevrolet K5 Blazer. Компания Cal's Motors разработала стильный пакет визуальных модификаций. Подробности стали известны Carscoops.

Ранее похожую программу кастомизации разработали для 3-дверного внедорожника, теперь ее распространили и на более практичное 5-дверное исполнение. Маленький японский внедорожник получил название Beas+ L. Сходство в дизайне старались продемонстрировать с классическими американскими внедорожниками.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. В него входят передняя фальшрадиаторная решетка с хромированной отделкой, новые прямоугольные фары, другие передний и задний бамперы, задние фонари, колесные диски.

Цена Suzuki Jimny Beas+ L от Cal's Motors стартует с 25 000 долларов. Техническая часть внедорожника осталась без изменений – 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель Jimny развивает мощность 103 л.с.

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