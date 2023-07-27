Дешевый американский автомобиль сумели оживить спустя 80 лет простоя

Старое купе Dodge Series 116 простояло в сарае более 80 лет без движения. Однако после небольшой подготовки б/у автомобиль удалось завести. Надежная машина, даже несмотря на то, что в свое время модель была дешевой.

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Находку показали на канале Classic Car Rescue в Youtube. В 1920-х годах, когда производили линейку моделей Dodge Series 116, цена начиналась с 850 долларов. Это сравнимо со стартом производства Ford Model T. Который, правда, впоследствии подешевел до 300 долларов.

Тем не менее, доступный Dodge Series 116 все равно был приблизительно на $1000 дешевле большинства массовых моделей. Один из таких автомобилей нашли в сарае – машину не заводили с 1940 года.

С двигателем провели небольшую подготовку, прежде чем автомобиль совершил первую поездку за более чем 80 лет. Мотор помыли, смазали и заправили топливом.

Удивительно, что в целом автомобиль сохранился в хорошем состоянии. Ржавчины почти нет, многие детали выглядят хорошо. Качественный детейлинг (и даже простая мойка) сделают эту машину еще намного лучше.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле из Китая за 10 000 долларов. Машина выходит на рынок.