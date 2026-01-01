Дешевых китайских автомобилей станет меньше: десятки компаний закроются

Китайские компании известны как производители не только некачественных машин, но и самых дешевых на рынке. Именно это в первую очередь привлекает покупателей. Но доступных авто скоро станет меньше из-за исчезновения десятков компаний.

Об этом рассказывает Carscoops. Правительство КНР мощно вложилось в развитие местного автопрома. В особенности это касается производства электрокаров. Многие компании получили безграничное финансирование, но так и не научились приносить прибыль.

Сегодня в Китае существует более 100 производителей электрокаров. Это компании разного размера. Часть из них просто исчезнет на фоне сокращения или полной отмены субсидий. Прогнозируется, что в 2026 году около 50 компаний сократят свою деятельность. Ожидается, что лишь единицы станут прибыльными к концу десятилетия.

Известно, что китайский рынок откровенно перегрет, а бороться за местных покупателей становится сложнее. Уже несколько лет китайские компании ведут "ценовую войну" на домашнем рынке, чтобы привлечь к себе быстро сокращающуюся базу потенциальных покупателей.

Это приводит к тому, что менее устойчивые производители теряют прибыль. Без доходов продолжать операционную деятельность невозможно – это приведет к стремительному сокращению числа китайских производителей.

