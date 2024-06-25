Новый бюджетный кроссовер Fiat получит знаменитое имя

Новый Fiat Multipla – практичный бюджетный кроссовер с легендарным именем. Модель разрабатывают на платформе и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen. Это позволит ускорить разработку и снизить цену машины.

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Первые подробности стали известны Club Alfa. Ранее модель Multipla была компактным минивэном. Теперь станет кроссовером – автомобили подобного формата сегодня намного популярнее.

Интерьер разместит до 7 человек. В основе – наработки Peugeot, Citroen и Opel, но дизайн будет уникальный. Итальянская компания недавно показала несколько концептов, которые намекали на новый дизайн кроссоверов. Fiat Grande Panda уже рассекретили официально в этом стиле.

Новый Fiat Panda 2025 модельного года готовится к полной премьере 11 июля 2024 года, когда итальянский автопроизводитель будет отмечать свой 125-й день рождения. Покупатели будут выбирать между электрической и гибридной модификациями. Цена – в пределах 20 000 евро.

Интересно, что новый Fiat будут производить параллельно с актуальной Panda, которая продержится на конвейере как минимум до 2026 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый доступный седан VW.