Дешевые китайские автомобили хлынули в Украину: топ популярных моделей
В Украине не так уж широко представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Однако это не мешает прибывать китайским машинам в Украину большим потоком.
Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.
Появился список самых популярных моделей с начала 2024 года. Статистику приводит организация Укравтопром. За три месяца украинцы купили около 4,2 тысяч китайских автомобилей. Спрос вырос на 75%.
Продажи новых китайских авто в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 750 шт.;
- Honda e:NS1 – 255 шт.;
- BYD Song Plus – 227 шт.;
- Nissan Ariya – 189 шт.;
- Geely Atlas Pro – 164 шт.
Продажи б/у китайских авто в Украине:
- Volkswagen ID.4 – 350 шт.;
- Nissan Ariya – 103 шт.;
- Honda e:NS1 – 99 шт.;
- Toyota bZ4X – 70 шт.;
- Volkswagen ID.6 – 48 шт.
Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про очень дешевый китайский автомобиль, который отправляют в продажу.