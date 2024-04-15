Дешевые китайские автомобили хлынули в Украину: топ популярных моделей

В Украине не так уж широко представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Однако это не мешает прибывать китайским машинам в Украину большим потоком.

Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.

Появился список самых популярных моделей с начала 2024 года. Статистику приводит организация Укравтопром. За три месяца украинцы купили около 4,2 тысяч китайских автомобилей. Спрос вырос на 75%.

Продажи новых китайских авто в Украине:

Volkswagen ID.4 – 750 шт.; Honda e:NS1 – 255 шт.; BYD Song Plus – 227 шт.; Nissan Ariya – 189 шт.; Geely Atlas Pro – 164 шт.

Продажи б/у китайских авто в Украине:

Volkswagen ID.4 – 350 шт.; Nissan Ariya – 103 шт.; Honda e:NS1 – 99 шт.; Toyota bZ4X – 70 шт.; Volkswagen ID.6 – 48 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про очень дешевый китайский автомобиль, который отправляют в продажу.