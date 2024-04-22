Дешевую китайскую копию Гелендвагена и Land Rover показали до премьеры

Новый китайский внедорожник Haval Raptor 2024 модельного года (от концерна Great Wall) готов к выходу на рынок. Автомобиль выглядит как дешевая копия Гелендвагена или Land Rover, но бюджетный автомобиль сравним по цене с менее дорогими моделями. Новинку показали на фото до премьеры.

О новинке в сообщили на ITHome. Новый Haval Raptor 2024 получился крупным автомобилем. Длина равна 4800 мм (при колесной базе в 2738 мм), ширина – 1916 мм, а высота составляет 1822 мм.

Дизайн получился брутальным и очень модным для сегмента современных SUV. Работу стилистов можно было похвалить, если бы не существовало Land Rover Defender. Новый китайский Raptor фактически копирует британский внедорожник.

Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой. В ее состав входят 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор.

Цена Haval Raptor 2024 – от 22 000 долларов. За эти деньги можно купить Renault Duster в хорошей комплектации. А о Land Rover и мечтать не приходится.

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