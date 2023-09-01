Дешевого соперника VW Passat от Hyundai показали в новом виде

Седан Hyundai Sonata – стильный и дешевый соперник VW Passat. Машину показали в новом виде с современным дизайном для 2024 модельного года.

Видео дня

Об этом сообщает Motor1. Компания Hyundai постоянно экспериментирует со стилистикой своих моделей и показывает новый дизайн после каждой модернизации даже внутри одного поколения. Новая Sonata 2024 теперь выглядит совсем по-другому.

Если до обновления автомобиль можно было назвать элегантным в его спокойной стилистике, то сейчас внешность стала агрессивной и в то же время строгой. Дизайн получился очень серьезный и "крепкий".

Новая Hyundai Sonata 2024 получила модернизированную светотехнику, состоящую из тонких горизонтальных элементов, новые бамперы с крупными воздухозаборниками геометрической формы, лаконичный декор и стильные колесные диски.

Двигатели Hyundai Sonata 2024 года:

бензиновый 2,5 л (191 л.с.);

бензиновый 2,5 л турбо (290 л.с.);

гибрид бензин 2 л + электромотор (192 л.с.).

Также автомобиль начали предлагать с полноприводной системой HTRAC для некоторых комплектаций. Это та же трансмиссия, которую используют многие кроссоверы компании.

Цена Hyundai Sonata – чуть более 25 000 долларов за базовый вариант.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом дешевом седане Hyundai, который сравним по размерам с Skoda Octavia.