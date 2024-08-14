Против Mitsubishi и Toyota: новый недорогой Nissan показали в сети

Недорогой внедорожник Nissan Navara – популярный пикап, который нравится покупателям своей надежностью и простотой. Однако современной эту модель нельзя назвать. В сети показали, как мог бы выглядеть новый автомобиль, который составит конкуренцию Mitsubishi и Toyota.

Видео дня

В последний раз Nissan Navara менял поколение в 2014 году – 10 лет назад! В 2020 году модель претерпела модернизацию. На канале Digimods DESIGN показали, каким может быть следующий внедорожник.

Интересно, что о новой модели Nissan Navara 4 поколения по-прежнему нет никаких официальных новостей. Даже шпионских фото тестовых прототипов не попадалось. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что производитель работает над новым пикапом.

Однако представить его дизайн все же можно. Автор рендеров использовал в качестве основы элементы других автомобилей японского производителя.

Таким образом дизайн привели в соответствие с современными моделями Nissan. На рендерах внедорожник похож на новый кроссовер Nissan Qashqai. Получилось интересно.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Mitsubishi готовят к премьере.