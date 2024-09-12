Дешевле Тигуана: нового соперника Toyota RAV4 от VW показали официально

Кроссовер Volkswagen Taos – недорогой автомобиль, который для многих покупателей является доступной альтернативой старшему Тигуану. Модернизированную машину показали официально.

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Об этом сообщает Motor1. Дизайн выполнили в современном стиле VW. Новинка похожа на любую другую машину бренда. Однако внешне отличается от предшественника.

Новый VW Taos 2025 модельного года получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.

В салоне Volkswagen Taos изменений меньше – обновили мультимедийную систему, оснащение и отделку. Автомобиль будут продавать только как 5-местный кроссовер. Основной рынок – США.

Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л выдает мощность 176 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – передний или полный. Цена Volkswagen Taos – около 26 000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в популярном среди украинских покупателей кроссовере VW нашли серьезную проблему с дверями, которые могут открыться даже во время движения автомобиля.