Дешевая копия Land Rover от Haval приблизилась к покупателям. Фото

Новый Haval H9 от Great Wall ранее показали на официальных фото. Большой китайский внедорожник выглядит как копия Land Rover, хотя окажется намного дешевле. Этот автомобиль стал ближе к покупателям.

По информации китайских СМИ, внедорожник Haval H9 2024 года уже начали доставлять дилерам. Возможно, скоро стартуют продажи модели. Но сперва могут объявить старт приема предварительных заявок.

Машина получилась действительно крупной. В длину новый Haval H9 2024 года вытянулся на 4859 мм (колесная база превышает 2,7 м), ширина составляет 1934 мм, а высота равна 1853 мм.

По размерам автомобиль соответствует Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Дизайн тоже напоминает эти модели – как общей стилистикой, так и отдельными цитатами.

Китайский Haval H9 получит несколько силовых установок. В движение новинку приводят 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП, и 2,4-литровый турбодизель на 184 силы с 9-ступенчатой АКПП.

Ориентировочная цена Haval H9 2024 года – менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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