Китайцы удивили большим дешевым кроссовером с мощным мотором. Фото

Новый кроссовер Chery Fullwin T10 показали на фото. Китайский автомобиль получился огромным, а по цене практичная семейная модель с мощным мотором сравнима с дешевым кроссовером Kia Sportage.

Подробности о новинке рассказывает CarNewsChina. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 9 и по сути является его модернизированной модификацией с обновленной внешностью и гибридной силовой установкой.

Длина нового Chery Fullwin T10 составляет 4850 мм при колесной базе в 2820 мм, ширина равна 1930 мм, а высота – 1712 мм. Такие размеры позволили предложить просторный 5 или 6-местный салон в зависимости от модификации.

Внешне от стандартных бензиновых исполнений автомобиль отличается бамперами и декором. Появились свои колесные диски.

Китайский автомобиль оснащают гибридной силовой установкой. Агрегат объемом 1,5 л сочетается с электромотором и выдает мощность 360 л.с. Цена Chery Fullwin T10 – от 25 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Skoda, который получил электрическую силовую установку.