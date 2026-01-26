Дешевая китайская копия Range Rover вызвала ажиотаж. Фото

Для тех, кто уверен в развитии уникального стиля китайского автопрома, в КНР продолжают производить копии известных машин – в том числе Range Rover. Один из таких кроссоверов вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

На британском рынке модель Chery Jaecoo 7 попала в десятку бестселлеров декабря 2025 года. Подробности стали известны Carscoops. Даже консервативные европейские покупатели, которые привыкли к качественным автомобилям, повелись на привлекательную цену.

Отмечается, что эксперты предсказуемо раскритиковали кроссовер Chery Jaecoo 7 в ходе тест-драйвов и выявили существенное отставание от европейских соперников. Однако из-за сравнительно низкой цены покупатели закрыли глаза на все и сделали свой выбор.

При этом, по китайской традиции, модель Chery Jaecoo 7 на британском рынке оказалась все же дороже, чем дома, – от 30 000 фунтов стерлингов (около 41 000 долларов). Пускай это и доступнее в сравнении с Range Rover Evoque, дизайн которого китайцы пытались скопировать.

