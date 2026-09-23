Дело вовсе не в скорости: раскрыта тайна логотипа Ferrari, о которой знают лишь единицы

Знаменитая взвившаяся на дыбы чёрная лошадь на логотипе Ferrari изначально не имела никакого отношения к скорости, мощности двигателя или автомобильным гонкам. Этот символ связан с Франческо Бараккой — итальянским военным летчиком времён Первой мировой войны, который наносил его на свой самолёт.

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Об истории эмблемы Ferrari пишет The Daily Mirror. В то время как поставщик одежды для верховой езды Филип Вратхолл заявил, что конь был символом удачи и мужества, а впоследствии его использовал Энцо Феррари для своей гоночной команды.

Франческо Баракка был одним из самых известных итальянских летчиков Первой мировой войны. За время боевых действий он одержал 34 воздушные победы. На борту его самолета был изображён чёрный конь, стоящий на задних ногах.

После гибели Баракки в 1918 году его мать, графиня Паолина, предложила Энцо Феррари использовать этот символ. Основатель будущей автомобильной компании согласился, и изображение стало частью фирменной идентичности Ferrari.

"Этот конь происходит от Франческо Баракки, самого выдающегося итальянского истребителя времён Первой мировой войны. Он нарисовал его на борту своего самолёта как символ удачи и мужества", — пояснил Филип Вратхолл.

Не менее важную роль в эмблеме играет её фон. Энцо Феррари выбрал ярко-жёлтый цвет в память о Модене — городе в Италии, где он родился.

Таким образом, первоначальный смысл символа Ferrari был связан не столько с автомобильной скоростью, сколько с мужеством, честью и удачей. Впоследствии, благодаря успехам гоночной команды и автомобилей бренда, "ревущий жеребец" стал ассоциироваться со спортивными автомобилями, мощью и престижем.

Сегодня эмблема Ferrari является одним из самых узнаваемых автомобильных символов в мире. В то же время её происхождение для многих остаётся неожиданным, ведь легендарный конь пришёл в автомобильный мир из военной авиации.

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