Даже не приближайтесь: 6 моделей авто, которые не стоит покупать в ближайшие 5 лет

Покупка автомобиля – это важное решение, требующее тщательного подхода и внимательного изучения рынка. Выбор неудачной модели может обернуться значительными финансовыми затратами, частыми визитами в сервис и разочарованием.

Некоторые авто, хотя и выглядят неплохо сейчас, будут совсем устаревшими через 5 лет. Чтобы вы не тратили деньги на ненадежные модели, yahoo!finance поделился подборкой тех, на которые не стоит обращать внимание.

При покупке нового автомобиля важно учитывать не только его цену, но и долгосрочные затраты, и релевантность.

Некоторые из следующих моделей недавно сняты с производства, поэтому их можно приобрести только подержанными. Другие все еще можно купить в салоне, но все они недостаточно безопасны и имеют устаревшие технологии.

Audi A3 e-tron

Если вы хотите сэкономить и купить подержанный автомобиль с альтернативной силовой установкой, повышающей экономию топлива, то выпускаемый с 2013 по 2020 год Audi A3 e-tron может быть соблазнительным выбором. Однако, несмотря на то, что его рекламируют, как роскошный плагин-гибрид, его стоимость при перепродаже вероятно очень сильно снизится из-за быстрого развития технологий. Поэтому эксперты не рекомендуют вкладывать в него денежные средства.

Chevrolet Spark

Chevy Spark последнего модельного года, снятый с производства в 2022 году, стоит чуть больше 13 000 долларов, что делает его привлекательным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом. Проблема в том, что даже несколько лет назад, эта модель уже была устаревшей.

Ограниченные функции, дизайн, низкий уровень оборудования, например, ручное замыкание окон, механическая коробка передач и т.д. Это все отрицательно сказывается и на комфортности автомобиля и на его привлекательности.

Jeep Compass

Compass является самым доступным автомобилем в линейке Jeep, но для этого есть своя причина. Он страдает от проблем с надежностью и жесткой конкуренцией в сегменте компактных внедорожников.

Владельцы Compass часто жалуются на проблемы с подвеской, CVT, беспроводным модулем управления и утечкой воды. Все это, по всей вероятности, приведет к сильному падению цены на модель в будущем.

Dodge Journey

В 2020 году компания Dodge прекратила производство Journey – доступного на то время семейного кроссовера среднего размера. Производители заявляли, что таким образом будут стремиться повысить производительность бренда, но эксперты указали на устаревшую платформу автомобиля и интенсивную конкуренцию в сегменте.

Так как Dodge Journey довольно устаревший и лишенный функций безопасности и технологий, которые сейчас считаются стандартными, его не стоит покупать.

Nissan Z

Nissan Z – это утонченный и увлекательный спортивный автомобиль с мощным трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и мощностью 400 лошадиных сил. Однако, несмотря на то, что это относительно новая модель, ходовые части позаимствованы из 16-летнего аналога. То есть в целом он имеет преимущества, но является недостаточно надежным и инновационным.

Роскошные электромобили в целом

Роскошные электромобили оснащены увлекательными технологиями, мощными батареями и обещают, что вы будете управлять автомобилем будущего уже сегодня. Однако они обесцениваются быстрее других транспортных средств, поэтому стоит подождать несколько лет, прежде чем покупать, например, Cadillac Lyric, Mercedes EQS и BMW i7.

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