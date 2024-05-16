Citroen отправил на дороги новый бюджетный кроссовер. Фото

Citroen C4 X – бюджетный кроссовер, который предлагается покупателям на пересечении сегментов. Эффектная модель похожа на седан-внедорожник и выглядит необычно. Эту машину отправили на дороги в модернизированном виде.

Детали стали известны Carscoops. По традиции, до премьеры автомобиль попал на фото в камуфляжной пленке на кузове. Производитель скрывает дизайн передней и задней частей. Ожидается новая светотехника и другие бамперы для Citroen C4 X 2025 модельного года.

Ранее электромобиль Citroen e-C4 начали официально продавать в Украине. Этот недорогой автомобиль с достойным оснащением предлагает большой запас хода на уровне Tesla – основная характеристика для электрокара.

Модель позиционируется как современный кроссовер. Дизайн e-C4 полностью соответствует стандартным модификациям модели с двигателями внутреннего сгорания. Здесь та же эффектная внешность в рамках актуального корпоративного стиля французского бренда.

В движение электрический кроссовер Citroen приводит мотор мощностью 156 л.с. (260 Нм крутящего момента). Батарейный блок емкостью 54 кВтч обеспечивает запас хода в 420 км – на уровне автомобилей Tesla в минимальных комплектациях.

Оснащение Citroen e-C4 в Украине включает адаптивные фары, датчики света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, проекционный дисплей, камеру заднего вида, 10-дюймовый дисплей мультимедиа, подогрев кресел и руля, набор современных систем безопасности Цена Citroen e-C4 в Украине – 1 285 800 грн или около 30 800 евро.

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