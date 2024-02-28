Что означают сигналы регулировщика: простая инструкция, как запомнить ПДД

Запомнить, что именно означают жесты регулировщика дорожного движения, бывает очень непросто. И многие водители ищут различные мнемонические приемы, чтобы облегчить себе эту задачу.

Именно такой прием опубликовали авторы TikTok-аккаунта, посвященного правилам передвижения по дорогам @auto_pdr.ua. Они наложили специальный стишок на видео с соответствующими жестами и сигналами светофора, которые они заменяют.

Як рука стирчить направо, їхати не маєш права

Если регулировщик указывает в правую от водителя сторону, это соответствует зеленому сигналу для пешеходов и красному для водителей. Первые могут переходить дорогу, вторые – стоят.

Як рука стирчить уліво – проїжджай, як закортіло

Такая позиция регулировщика является эквивалентом зеленого сигнала. Водитель может двигаться в любом направлении.

Паралельно встав по смузі – вправо і прямо їдьте друзі

Регулировщик, который стоит левым боком к вашему автомобилю, позволяет движение прямо и направо. Запрещен только левый поворот.

Руку виставив до вас – повертати вправо час

При таком положении движение прямо для водителя запрещено, но можно поворачивать направо. Соответствует красному сигналу светофора с зеленой стрелкой вправо. Но в этом случае водителю не надо уступать дорогу машинам, едущим слева и пешеходам.

Руку звів він догори – зупинися і замри

Этот жест соответствует желтому сигналу светофора. Следовательно, водители должны остановиться и внимательно ждать дальнейших инструкций, которые регулировщик даст в скором времени. Каким боком он стоит, при этом не важно.

Руки він розвів убік – зупиняйся, це тупик

Другим вариантом этого жеста является регулировщик, стоящий лицом к движению, опустив руки вниз, или его правая рука согнута перед грудью жезлом в левую сторону. Это аналог красного сигнала и нужно немедленно остановиться. Движение в любую сторону запрещено.

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