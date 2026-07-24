Что означает CS на автомобилях BMW: объяснение

Аббревиатуры CS и CSL часто можно увидеть на некоторых автомобилях бренда BMW по всему миру. Однако даже среди преданных поклонников и сотрудников компании долгое время велись споры о точном значении этих букв.

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Как выяснилось, баварский бренд изменил трактовку своих названий в связи с расширением модельного ряда. В блоге автопроизводителя поясняется, что аббревиатура CS означает Competition Sport, а CSL расшифровывается как Competition Sport Lightweight.

Почему возникла необходимость изменить трактовку

Путаница с обозначениями возникла неслучайно, ведь изначально буква C имела совсем другое значение.

Все началось с легендарного гоночного купе BMW 3.0 CSL, где первая буква означала Coupe, то есть полное название звучало как Coupe Sport Lightweight. Позже эту традицию продолжило культовое купе BMW M3 CSL поколения E46, поэтому многие автомобильные энтузиасты были убеждены, что именно такая трактовка является единственно правильной.

Однако со временем производитель столкнулся с логическим противоречием. Обозначение CS стали получать не только купе, но и четырехдверные седаны, в частности BMW M3 CS и BMW M5 CS. Использовать слово "Coupe" для таких моделей было бы некорректно, поэтому компания официально заменила его на универсальное Competition, которое подходит для любого типа кузова.

Мифы вокруг названия и современные модели

Среди поклонников марки также была популярна версия, что буква C означает Club, а CSL расшифровывается как Club Sport Lightweight. Однако представители BMW окончательно опровергли этот миф, подчеркнув, что такая трактовка никогда не использовалась официально.

Новая расшифровка теперь является официальным стандартом для современных спортивных моделей компании. Она применяется, в частности, к BMW M4 CSL, а также к эксклюзивной возрожденной модели BMW 3.0 CSL. Отныне поклонники бренда могут быть уверены, что обозначение CS означает Competition Sport, а CSL – Competition Sport Lightweight.

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