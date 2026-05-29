Chevrolet Camaro возвращается: каким будет обновленное авто

Прошло уже несколько лет с тех пор, как Chevrolet сняла с производства без преувеличения культовую модель Camaro. Продажи этого главного конкурента Ford Mustang стремительно падали и к концу жизненного цикла модели даже уступали Dodge Challenger. Впрочем, имя модели оказалось настолько крепким брендом, что ее решили возродить.

Как пишет издание Motor1, старт производства седьмого поколения Chevrolet Camaro запланирован на осень 2027 года. По слухам, GM сейчас разрабатывает несколько вариантов новой высокопроизводительной платформы, которая станет основой для следующего поколения Cadillac CT5 и потенциальной новинки от Buick. Как и ранее, седьмая генерация Camaro позаимствует архитектуру у седана, поэтому эта пара, скорее всего, будет делить между собой силовые агрегаты и другие технические элементы.

Ожидается, что сердцем автомобиля станет один из новых двигателей V8 от GM, тогда как базовые комплектации, скорее всего, получат четырехцилиндровый турбомотор. Выпускать Camaro будут на заводе Grand River Assembly в Лансинге, штат Мичиган – там же, где сейчас собирают актуальный CT5, а также CT4, производство которого завершается уже в следующем месяце.

Эксперты ожидают первых изображений нового Camaro до конца этого года. А в американских дилерских центрах новый спорткар появится примерно через два года. На данный момент это все ключевые сведения о седьмом поколении Camaro.

Впервые Camaro появился в линейке Chevrolet в 1967 модельном году. Название модели на сленге означает "друг" или "товарищ" – его в свое время откопали во французско-английском словаре, и вряд ли компания захочет менять это название сейчас. С момента дебюта история Camaro прерывалась дважды: сперва после 2022 модельного года, и совсем недавно – с завершением 2024 модельного года. Шестое поколение вышло на рынок в 2016 году и подарило нам мощные трековые версии ZL1 и ZL1 1LE, которые мы вполне можем увидеть и в будущем, хотя возвращение культовой модификации Z/28 тоже было бы очень крутым шагом.

Как он будет выглядеть

Новый Camaro, скорее всего, станет эволюцией дизайна шестого поколения. Издание подготовило собственные рендеры, на которых показывает купе с узкой линией остекления, длинным капотом и рельефными задними крыльями. Автомобиль имеет массивный нижний воздухозаборник для лучшего охлаждения, большие вырезы по бокам бампера и тонкие фары.

Сзади Camaro щеголяет аккуратным спойлером на багажнике, четырьмя патрубками выхлопной системы и вентиляционными отверстиями биря фонарей. В салоне же машина может получить конфигурацию с двумя экранами, что уже стало стандартом для многих современных спорткаров. Однако пока это лишь фантазии автожурналистов, а не официально представленный дизайн.

Что будет под капотом нового Camaro

General Motors инвестировала миллиарды долларов в разработку новых двигателей V8, и один из них точно достанется следующему поколению Camaro. Наиболее вероятным кандидатом является новый LS6, который дебютирует на Corvette Stingray и Grand Sport в 2027 году. Это 6,7-литровый V8, который выдаёт 535 лошадиных сил и 705 Нм крутящего момента.

Это существенный прирост по сравнению с последним Camaro SS, который оснащался 6,2-литровым V8 LT1 на 455 л.с. и 617 Нм момента. Новый 6,7-литровый агрегат также окажется мощнее 5,0-литрового V8 от Ford в Мустанге (480 л.с., 563 Нм), хотя немного уступит 550 лошадиным силам нового Dodge Charger с его 3,0-литровой рядной "шестеркой" с двойным турбонаддувом.

Для базовых моделей Chevrolet предложит четырехцилиндровый турбодвигатель. Предыдущее поколение имело 2,0-литровый турбомотор LTG на 275 л.с. и 400 Нм, который ушел в историю вместе с самим авто (хотя технически его заменили на 2,0-литровый четырехцилиндровый LSY еще в 2019 году).

Сейчас LSY устанавливается на нескольких моделях GM, включая Cadillac CT5. В люксовом седане он выдает 237 л.с. и 350 Нм, но это совсем не конкурент для Mustang EcoBoost с его 315 л.с. и 475 Нм. Возможно, GM разрабатывает новый четырехцилиндровый двигатель, или же просто адаптирует для Camaro 2,7-литровый TurboMax на 310 л.с. и 583 Нм крутящего момента.

На какой платформе будет построен Camaro

Седьмое поколение Camaro разделит платформу со следующей генерацией Cadillac CT5, точно так же, как это было раньше. Ожидается, что General Motors обновит текущую платформу Alpha 2 для своих будущих автомобилей, сохранив классическую компоновку с задним приводом. Стоит напомнить, что шестой Camaro базировался на оригинальной архитектуре Alpha.

Сколько будет стоить седьмое поколение Camaro

Ожидается, что стартовая цена базового четырехцилиндрового Camaro на американском рынке будет колебаться в районе 35 000 долларов. Для сравнения, Mustang EcoBoost 2026 года с 2,3-литровым турбомотором стартует чуть меньше чем с 35 000 долларов, и к моменту релиза Camaro эта цифра только вырастет.

Не будет сюрпризом, если Camaro SS с двигателем V8 превратится в спорткар за 50 000 долларов. Это примерно на 7 000 долларов больше, чем стоила предыдущая модель. Mustang GT 2026 года уже сейчас имеет стартовый ценник в 48 555 долларов, так что Camaro будет держаться рядом. При этом это сделает его примерно на 25 000 долларов дешевле Corvette Stingray.

