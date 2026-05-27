У BMW iX3 появится еще один конкурент: что известно о флагмане Cupra Tindaya

Компания Cupra официально работает над серийной версией концептуального кроссовера Tindaya, который станет новым флагманом бренда. Будущий электромобиль планируют вывести на рынок в ближайшие годы, а его главными соперниками называют BMW iX3 и Volvo EX60.

Концепт впервые представили на автосалоне в Мюнхене, где он привлек внимание футуристическим дизайном и спортивным характером. Изначально производитель позиционировал модель лишь как демонстрацию технологий и нового стиля марки, однако теперь в Cupra подтвердили намерения запустить автомобиль в серийное производство. Новинка должна усилить позиции бренда в стремительно растущем в Европе сегменте премиальных электрических SUV, отмечает autocar.co.uk.

Cupra Tindaya станет новым флагманом бренда

Генеральный директор Seat-Cupra Маркус Гаупт заявил, что компания уже активно работает над финальной версией автомобиля. По его словам, Tindaya обязательно появится на дорогах в будущем, ведь руководство бренда видит большой потенциал в этой модели.

Новый кроссовер будет расположен в модельной линейке выше Cupra Tavascan и Formentor. Благодаря длине около 4,7 метра автомобиль войдет в сегмент среднеразмерных премиальных SUV, где сегодня доминируют Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. В то же время рынок активно переходит на электротягу, поэтому Cupra стремится закрепиться именно в электрическом сегменте.

Ожидается, что стоимость нового Tindaya составит примерно 60 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом модель будет конкурировать не только с немецкими электрокроссоверами, но и с Genesis GV70 и Lexus RZ. Производитель также подчеркивает, что автомобиль сохранит спортивный и нестандартный характер, который стал ключевой чертой бренда Cupra.

Новый электро-кроссовер получит современную платформу VW Group

В основе серийного Cupra Tindaya будет лежать новая платформа SSP от Volkswagen Group, которую первыми начнут использовать модели Audi. Именно эта архитектура должна стать следующим этапом развития электромобилей концерна и заменить нынешнюю платформу MEB.

При этом в компании еще не определились с окончательными вариантами силовых установок. Концепт Tindaya оснащался мощной системой с так называемым range extender – дополнительным бензиновым двигателем для увеличения запаса хода. Однако руководство Cupra отмечает, что рынок электромобилей быстро меняется, поэтому бренд хочет оставить себе гибкость в выборе технологий ближе к старту продаж.

В Volkswagen Group также считают, что подобные гибридные решения могут быть актуальными прежде всего для больших автомобилей в США и Китае. Несмотря на это, платформа SSP уже адаптирована к использованию различных типов силовых установок, что позволит производителям быстро реагировать на спрос в разных странах. Для Cupra Tindaya этот проект станет важным шагом в расширении присутствия бренда на мировом рынке и поможет компании достичь амбициозной цели – 3% глобальной доли автомобильного рынка к 2030 году.

