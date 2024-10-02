Чем отличаются два знака? Хитрая задача по ПДД

Каждый водитель, пешеход или велосипедист должен знать ПДД. В частности, не помешает разобраться в дорожных знаках, ведь они указывают на разные условия и опасности на пути.

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Некоторые знаки кажутся простыми и понятными, но есть те, которые могут запутать даже опытных водителей. Чтобы проверить ваши знания, auto_pdr.ua поделился непростым вопросом.

Какая разница между этими дорожными знаками?

Эти знаки визуально очень похожи, поэтому иногда даже водители с большим стажем их путают. Однако знать особенности каждого из них необходимо, ведь это поможет глубже погрузиться в контекст дорожной безопасности и научиться избегать возможных опасностей на дороге.

Предлагаем рассмотреть значение каждого знака отдельно, чтобы вы могли дать уверенный ответ и поняли, чем они схожи, а в чем кардинально отличаются.

Знак 1.39: "Аварийно опасный участок (другая опасность)"

Знак устанавливается на участках дороги, где водители могут столкнуться с неожиданными или сложными условиями, которые могут повысить риск возникновения аварий. В ПДД говорится, что он устанавливается перед участком дороги, где геометрические параметры проезжей части, радиусы вертикальных и горизонтальных кривых не соответствуют требованиям строительных норм.

Это универсальный предупреждающий знак, требующий от водителя особого внимания и готовности к неожиданным ситуациям. То есть знак 1.39 предупреждает о возможных опасностях, которые могут быть неочевидными на первый взгляд:

Необычные изгибы дороги;

Крутые повороты;

Резкий подъем и т.д.

Знак 1.41: "Место (участок) концентрации ДТП"

Знак указывает, что на конкретном участке дороги происходит большое количество аварий. Такой участок статистически опасен из-за регулярных ДТП. Однако это не означает, что он имеет какие-то характеристики, которые делают его потенциально опасным.

1.41 устанавливается только после тщательного анализа данных о ДТП на конкретном участке дороги. Он служит для того, чтобы предупредить водителей о повышенном риске аварий и побуждать их к более осторожной и внимательной езде.

Правильный ответ

Основное отличие между знаками состоит в том, что 1.41 указывает на место концентрации ДТП, где статистически существует повышенный риск аварий. А 1:39 предупреждает об определенной опасности, которая может привести к ДТП в случае неосторожности водителей.

Также OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно понять, что общего есть у дорожных знаков.

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