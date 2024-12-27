Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny сделали еще круче с новыми деталями. Фото

Знаменитый и довольно успешный бюджетный внедорожник Suzuki Jimny с помощью новых деталей в рамках специального пакета доработок сделали намного круче. Специалисты компании Beyond Japan посчитали, что стандартный автомобиль недостаточно хорош.

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Смелый проект показали на сайте тюнинг-ателье. Suzuki Jimny CODE19 – новое название компактного внедорожника с трехдверным кузовом. Японская компания Beyond Japan предлагает набор модификаций для бездорожья.

Пакет заметно меняет внешность машины, хотя новых деталей здесь не так много. Например, бамперов нет вовсе – вместо них появились силовые перекладины. Появились покрышки Monster Mud Warrior и мелкий декор.

В технической части изменений не произошло. Стандартный 1,5-литровый двигатель мощностью 102 л.с. остался на месте. Привод, разумеется, полный.

Живой дебют нового Suzuki Jimny CODE19 от Beyond Japan состоится в январе 2025 года в рамках Автошоу в Токио. Набор тюнинга для автомобиля будут продавать отдельно.

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