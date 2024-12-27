Бюджетный кроссовер Dacia Duster показали с новым дизайном

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже полностью рассекретили – в том числе под брендом Renault. В то же время в сети популярную машину показали с новым дизайном.

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Альтернативный вариант предложили на канале TALK WHEELS. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему более дорогого кроссовера с привычным дизайном Duster, но по-своему эффектной внешностью.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что бюджетный кроссовер, который наконец-то отправился в продажу, выглядит совсем по-другому.

С новым Duster 2024 года компании Renault и Dacia показали свой более современный стиль для недорогих кроссоверов. В нем преобладают прямые линии и плоские поверхности.

В этом же корпоративном стиле выполнен и новый Dacia Bigster. Это увеличенный вариант Duster 3 поколения с более просторным и практичным интерьером. Оба автомобиля впервые получили гибридные силовые установки, но сохранили привлекательные цены в диапазоне 20-25 тыс. долларов в базовых исполнениях.

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