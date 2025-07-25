Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny получил недорогие улучшения. Фото

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию классических моделей. При этом наборы улучшений получились по-настоящему недорогими.

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Компания Damd разработала стильный пакет визуальных модификаций для Suzuki Jimny. Собственно, это японское тюнинг-ателье предлагает такие продукты не впервые. Подробности стали известны Carscoops.

Для машины создали аксессуары, которые приближают дизайн к Land Rover Defender и Mercedes G-Class. Ранее похожую программу кастомизации разработали для 3-дверного внедорожника, теперь ее распространили и на более практичное 5-дверное исполнение.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. В него входят передняя фальшрадиаторная решетка, другие бамперы, декор и несколько наборов колесных дисков.

Вдобавок Suzuki Jimny Little G (пародия на Гелендваген) получил новое исполнение Traditional. С помощью специальных модификаций автомобиль становится похож на классические внедорожники Mercedes G-Class. Цена комплектов (без покраски и колесных дисков) стартует с 2600 долларов.

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