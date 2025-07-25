Долгожданный недорогой внедорожник Mitsubishi показали с новым дизайном

Долгожданный внедорожник Mitsubishi Pajero скоро вернется на рынок как недорогой автомобиль в сравнении с предшественником. Но премьера еще не состоялась, до тех пор машину показали с новым дизайном.

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На некоторых рынках японский внедорожник был известен как Mitsubishi Montero. Модель следующего поколения показали на канале LUXYCAR до премьеры. Это возможный вариант внешности в попытке угадать реальный дизайн.

Недавно первый прототип показали на дороге, но кузов был скрыт под камуфляжной маскировкой для сохранения секретности. Новинка будет дешевле, чем многие предполагали ранее. При этом новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport.

Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новый кроссовер Nissan Leaf.