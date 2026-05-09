Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny показали в улучшенном виде

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny нравится покупателям, которые ценят его за надежность, практичность и доступность. Не хватает только увеличенной мощности и качественной отделки. Именно в таком улучшенном виде показали машину.

Модель Suzuki Jimny подготовили в ателье Twisted Automotive. Подробности стали известны Motor1. Внешне такой японский внедорожник очевидно отличается от стандартного автомобиля.

Suzuki Jimny от Twisted Automotive получил новую светотехнику, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и внедорожные покрышки BFGoodrich.

Можно заказать фирменные наклейки для кузова, лебедку, защиту днища, экспедиционный багажник на крышу. Но покупатели наверняка оценят увеличенную до 167 л.с. мощность двигателя Suzuki Jimny.

Еще больше изменений произошло в салоне Suzuki Jimny, где появилась двухцветная кожаная отделка. Для потолка можно выбрать алькантару.

Главный минус Suzuki Jimny Twisted Automotive – это цена. Около 60 000 евро. Но такой прайс гарантирует, что счастливый владелец, скорее всего, не встретит на дороге второй такой же автомобиль.

