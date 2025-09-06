Бюджетный кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали в новом виде

Компактный бюджетный кроссовер Toyota Corolla Cross нравится покупателям за экономичность, низкую цену и практичность. Автомобиль дешевле RAV4, поэтому рыночные позиции очень сильные. Эту машину показали в новом виде в сети.

На канале Digimods DESIGN бюджетник Toyota Corolla Cross действительно сделали современнее. Авторы продемонстрировали свой взгляд на будущее доступной модели Toyota.

Новую Toyota Corolla Cross не так давно рассекретили официально после очередного небольшого обновления. В первую очередь машина отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

