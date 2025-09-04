Бюджетный кроссовер Suzuki Victoris с низкой ценой показали в деталях

В сегменте бюджетных кроссоверов очередное оживление – новая модель Suzuki Victoris 2026 года дебютировала с очень низкой ценой. Автомобиль в деталях показали на новых фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что новый Suzuki Victoris готов присоединится к другим успешным недорогим моделям производителя. Автомобиль оказался практичным бюджетником.

Это одна из двух новых моделей Suzuki, запланированных к дебюту в пределах 2025-2027 годов. Бюджетник Victoris немного крупнее других машин производителя с длиной кузова около 4,4 м. Дизайн полностью соответствует актуальному корпоративному стилю.

Главная особенность – цена Suzuki Victoris 2026 от 13 000 долларов. Базовый вариант оснащают 100-сильным бензиновым двигателем. Можно заказать и гибридную модификацию мощностью 115 л.с.

Производитель также готовит самый маленький автомобиль сегмента под своим именем. Ориентировочная длина кузова – менее 4 м. Это будет дешевый автомобиль с ценой до 10 000 долларов и простыми отделочными материалами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новую практичную модель Toyota, которая будет недорогой.