Toyota готовит новую практичную модель по цене RAV4

Toyota работает над дешевым практичным внедорожником для конкуренции с Ford Maverick. На рынок небольшой пикап должен отправиться в 2027 году. Автомобиль станет популярным, в этом поможет цена на уровне Toyota RAV4.

Видео дня

Motor1 стало известно, что такой автомобиль уже разрабатывается в течение нескольких лет. Свой вариант внешности Toyota Stout (возможное название модели) создали с учетом элементов актуального корпоративного стиля компании.

Скорее всего, от кроссовера Toyota RAV4 новому пикапу Toyota достанется вариация платформы TNGA-K с буксировочными возможностями не менее 1500 кг.

Гибридные силовые установки обеспечат до 300 л.с. в зависимости от спецификации. Покупателям предложат варианты с передним и полным приводом.

В североамериканском отделении компании давно настаивали на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал долгожданную модель Audi – это очень важный автомобиль для немецкого производителя.