Бюджетный кроссовер Renault нового поколения отправился в продажу. Фото

Компактный кроссовер Renault R4 2025 модельного года – бюджетная модель нового поколения. То есть это электрокар для модного современного сегмента. Фактически это электрическая альтернатива Duster. Модель отправилась в продажу.

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Производитель ранее представил машину официально. А теперь L'Argus сообщает подробности. Силуэт модели Renault 4 E-Tech 2025 отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

Цена Renault 4 E-Tech 2025 года – 29 990 евро за базовый вариант. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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