Бюджетный кроссовер Kia нового поколения показали на свежих фото

Новый кроссовер Kia EV3 2024 года представили официально. Недорогой автомобиль показали на новых фото. Фактически EV3 станет бюджетной моделью следующего поколения в электрическом сегменте.

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Уже известны характеристики и цена модели Kia EV3. Как напоминает OBOZ.UA, это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в 2024 году на глобальный рынок. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

Дизайн раскрыли полностью. Машина очень похожа на концепт – новый Kia EV3 отправится в производство с довольно футуристичной внешностью.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Со временем в линейке появится более мощная модификация. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер VW.