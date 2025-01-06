Бюджетный кроссовер Hyundai по цене "Дастера" показали на новых фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Creta Electric 2025 года полностью рассекречен как недорогой электрокар с ценой "Рено Дастера". Новинку показали на официальных фото в деталях.

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Как напоминает OBOZ.UA, недавно компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta с ДВС рассекретили официально после модернизации. Теперь модель получила новую модификацию. Про Hyundai Creta Electric 2025 уже известно почти все.

Внешность рестайлинговой модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Электрокар Hyundai Creta отличается от бензиновой версии бамперами, колесными дисками и декором.

Ожидается, что электрический кроссовер получит силовую установку мощностью около 140 л.с. и батарейные блоки емкостью 42 и 51 кВт/ч с запасом хода 390-470 км. Цена Hyundai Creta EV – около 23 000 долларов.

В оснащение Hyundai Creta входят двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

OBOZ.UA уже рассказывал про стильную модель Nissan, которая на рынке оказалась успешнее своего основного конкурента.