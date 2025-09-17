Самая дешевая Lancia подорожала в 10 раз: в чем ее особенность

Lancia Ypsilon 2025 года уже рассекречена как самая дешевая модель модного итальянского автопроизводителя. Это действительно доступная машина, однако она теперь стала дороже сразу в 10 раз.

Как стало известно Carscoops, цена Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale колеблется в диапазоне от 230 000 до 350 000 долларов в зависимости от индивидуальной конфигурации для каждого покупателя. Фактически, это топовый вариант в линейке.

Автомобиль подготовили для ралли в соответствии со спецификацией Rally2 в рамках WRC2. Это мощный гоночный болид.

Снаружи новая Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale отличается переработанным кузовом с аэродинамическими элементами и спортивными колесами. Можно сказать, что такая машина выделяется в потоке, однако этот хэтчбек не для дорог общего пользования.

Мощность бензинового 1,6-литрового турбомотора составляет 285 л.с. За повышенное сцепление отвечает полноприводная трансмиссия.

