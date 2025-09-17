УкраїнськаУКР
Самая дешевая Lancia подорожала в 10 раз: в чем ее особенность

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,3 т.
Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia Ypsilon 2025 года уже рассекречена как самая дешевая модель модного итальянского автопроизводителя. Это действительно доступная машина, однако она теперь стала дороже сразу в 10 раз.

Как стало известно Carscoops, цена Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale колеблется в диапазоне от 230 000 до 350 000 долларов в зависимости от индивидуальной конфигурации для каждого покупателя. Фактически, это топовый вариант в линейке.

Автомобиль подготовили для ралли в соответствии со спецификацией Rally2 в рамках WRC2. Это мощный гоночный болид.

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Снаружи новая Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale отличается переработанным кузовом с аэродинамическими элементами и спортивными колесами. Можно сказать, что такая машина выделяется в потоке, однако этот хэтчбек не для дорог общего пользования.

Мощность бензинового 1,6-литрового турбомотора составляет 285 л.с. За повышенное сцепление отвечает полноприводная трансмиссия.

