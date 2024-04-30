Бюджетный кроссовер Duster 2024 года показали с огромным багажником. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 2024 года от Renault ранее представили официально. Автомобиль даже отправился в продажу. А теперь машину показали в сети с огромным багажником в практичном виде.

В сообществе Club Duster Romania продемонстрировали вариант пикапа Dacia Duster 3 поколения. Такой автомобиль понравился бы самым хозяйственным покупателям. Но пока неизвестно, выйдет ли подобная машина на рынок. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения.

Новый Dacia Duster выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. На предшественника модель совсем не похожа. Цена Dacia Duster 2024 года – около 19 000 евро за базовый вариант.

Двигатели Dacia Duster 3:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Dacia Duster 2024 получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности.

Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

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