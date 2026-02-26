УкраїнськаУКР
Бюджетный кроссовер Dacia Duster стал круче в новом исполнении

Dacia Duster Spirit of Sand

Знаменитый бюджетный кроссовер Dacia Duster радует покупателей низкой ценой и современным дизайном. А для тех, кому нужен самый крутой вариант, в проверенную конструкцию внесли изменения и создали машину в особом исполнении.

Новую Dacia Duster 2026 года показали сайте производителя в модификации Spirit of Sand. Фактически, это спецверсия в честь спортивного внедорожника Dacia Sandrider, который одержал победу в своем классе в ралли Дакар-2026.

Внешне новинка почти не отличается от стандартной машины, но получила новый цвет кузова и специальные декали. Появились покрышки для бездорожья и защита днища. Дорожный просвет Dacia Duster Spirit of Sand можно увеличить на 30 мм.

Dacia Duster Spirit of Sand

Все это оснащение позволит внедорожнику стать более практичным за пределами ровных дорог. А особые колесные диски добавят стиля.

Гибрид Dacia Duster Spirit of Sand обеспечивает мощность 154 л.с. и оснащается полноприводной трансмиссией. Цена Dacia Duster Spirit of Sand – около 29 000 евро.

