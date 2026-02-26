Бюджетный кроссовер Dacia Duster стал круче в новом исполнении

Знаменитый бюджетный кроссовер Dacia Duster радует покупателей низкой ценой и современным дизайном. А для тех, кому нужен самый крутой вариант, в проверенную конструкцию внесли изменения и создали машину в особом исполнении.

Новую Dacia Duster 2026 года показали сайте производителя в модификации Spirit of Sand. Фактически, это спецверсия в честь спортивного внедорожника Dacia Sandrider, который одержал победу в своем классе в ралли Дакар-2026.

Внешне новинка почти не отличается от стандартной машины, но получила новый цвет кузова и специальные декали. Появились покрышки для бездорожья и защита днища. Дорожный просвет Dacia Duster Spirit of Sand можно увеличить на 30 мм.

Все это оснащение позволит внедорожнику стать более практичным за пределами ровных дорог. А особые колесные диски добавят стиля.

Гибрид Dacia Duster Spirit of Sand обеспечивает мощность 154 л.с. и оснащается полноприводной трансмиссией. Цена Dacia Duster Spirit of Sand – около 29 000 евро.

