Бюджетный электромобиль Fiat показали в сети до премьеры

Новый Fiat Panda EV, который дебютирует в статусе бюджетного электромобиля, представят официально 11 июля 2024 года в ходе мировой премьеры. До того момента дизайн модели держат в секрете, но нам уже есть на что взглянуть.

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О точной дате премьеры сообщает Motor1. Также дизайнеры издания подготовили свой вариант возможного дизайна нового Fiat Panda EV 2024 модельного года.

Авторы продемонстрировали оригинальный рисунок передней светотехники и широкое применение пластиковых накладок черного цвета. Внимание привлекает крупный логотип автопроизводителя.

Ожидается, что дизайн выполнят в духе концепта 2019 года Fiat Centoventi. Ранее в компании уже подтверждали, что машина с такой внешностью отправится в производство. Несколько лет назад Centoventi своей премьерой анонсировал появление бюджетного электрокара.

Руководство Fiat ранее сообщало о цене менее 25 000 евро для нового электрокара Panda с запасом хода около 400 км. Цель – ответить на общественный запрос для такой модели. В компании хотят соперничать с наиболее дешевыми электромобилями европейского рынка.

Среди главных конкурентов называют Dacia Spring, грядущий Renault 5 и линейку китайских моделей BYD, которые ожидаются на рынке.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о первом электрокаре Suzuki, который показали на фото в сети.