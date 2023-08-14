Доступный Suzuki eVX – первый электрокар компании: появились фото

Первый электромобиль японской компании Suzuki eVX дебютирует в 2024 году. Однако доступную машину уже показали на фото в сети. Даже несмотря на то, что дизайн электрокросса еще держат в секрете.

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Об этом сообщает Motor.es. Испанское издание подготовило свой взгляд на возможный облик электрического кроссовера Suzuki eVX 2024 модельного года.

Художники отталкивались от дизайна недавнего концепта Suzuki eVX, с помощью которого автопроизводитель намекал на появление одноименной серийной модели. Хотя от прототипа производственный вариант все же будет отличаться, направление стиля очень понятно.

Спереди – узкие фары с выраженными блоками дневных ходовых огней. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Известно, что длина кузова равна 4,3 м, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1,6 м. В оснащении ожидается батарейный блок емкостью до 60 кВтч, который обеспечит запас хода на уровне 450 км.

Новый eVX оснастят одним или двумя электромоторами. Привод можно будет выбрать передний или полный. Новинка должна получиться доступной с базовой ценой до 30 000 долларов.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о недорогом кроссовере Mazda, который японский производитель решил снять с производства.