Бюджетник Hyundai с запасом хода 500 км рассекретили официально

Новая бюджетная модель Hyundai Ioniq 3 рассекречена официально для электромобильного сегмента. О появлении этой машины было известно заранее, ведь производитель анонсировал ее эффектным концептом.

Новый Hyundai Ioniq 3 показали на официальных фото после премьеры. Подробности стали известны Motor1. Модель Hyundai построили на базе бюджетного кроссовера Kia EV3.

Производитель делает ставку на европейский рынок, где новинка будет позиционироваться выше Hyundai Inster. Однако в сегменте электромобилей машина станет доступным предложением с ценой около 30 000 евро.

Автомобиль является серийным продолжением Hyundai Ioniq Three Concept, который ранее показали на выставке IAA 2025 в Мюнхене. Готовый автомобиль получил название Hyundai Ioniq 3.

Электромобиль получил несколько вариантов мощностью 136 и 147 л.с. В зависимости от батарейного блока запас хода равен 340 и 500 км.

