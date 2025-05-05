Бюджетник Chevrolet следующего поколения показали с новым дизайном

Бюджетный электрокар Chevrolet Bolt готовят к премьере в новом поколении. У автомобиля будет современный дизайн и низкая цена. Машина уже почти готова, о ней многое известно.

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В сети продемонстрировали возможный вариант дизайна нового соперника Nissan Leaf. Модель Chevrolet Bolt 3 поколения показали на канале TALKWHEELS. Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt 3 поколения. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

Как уже сообщал OBOZ.UA ранее, в продажу поступил особый вариант знаменитой недорогой модели Mazda.